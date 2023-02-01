Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Başak Mahallesi'nde ulaşıma açılan çıkmaz sokaklardaki çalışmaları denetleyerek “Yüreğir'de çıkmaz sokak kalmayacak” dedi.

Yüreğir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarla ilçede çıkmaz sokaklar bir bir ulaşıma açılıyor. Başak Mahallesi'nde devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, mahalle sakinleri ile buluştu, sohbet etti. Asfalt çalışmalarını denetleyen Başkan Kocaispir, “Yüreğir genelinde başlattığımız yol iyileştirme çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Ekiplerimiz, bir taraftan sıcak asfalt çalışması yaparken bir taraftan da bozuk yolları onarıyor, yeni yollar açıyor. Başak Mahallemizde 971'den başlayıp 978'e kadar olan çıkmaz sokakları 995 sokağa bağlayıp ona paralel olarak 1005 sokağımızı da D400 karayoluna bağlayacağız. Yüreğir'de çıkmaz sokak kalmayacak” diye konuştu.

Yapılan çalışmalardan ve hizmetlerinden duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri ise yıllardır kapalı olan sokakların ulaşıma açılmasından dolayı Başkan Kocaispir'e teşekkür etti.