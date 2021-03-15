Yüreğir'de çocuklar kitapla buluşuyor

Yüreğir Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü, okumayı yaygınlaştırmak için yeni bir uygulama başlattı. Çocukları geleceğe hazırlamak, beyin ve zihinsel gelişimlerini desteklemek ve okuma bilincini yaygınlaştırmak için başlatılan proje kapsamında Yüreğirli çocuklar kitaplarla buluşturuluyor.

Mehmet Akif Ersoy'dan Yaşar Kemal'e Necip Fazıl Kısakürek'ten Sabahattin Ali'ye, Türk ve dünya seçkilerinden hazırlanan özel setler belediye ekiplerince çocukların adreslerine teslim ediliyor. Yüreğir Belediyesi resmi sosyal medya hesapları üzerinden talepte bulunan ailelere özel hazırlanmış kitap setleri ücretsiz olarak ulaştırılıyor.

Çocukların ve gençlerin gelişimine özel önem verdiklerini belirten Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, “Bizim arzu ettiğimiz nesil okuyan, araştıran bir nesil. Bu hedef için çalışmaya devam ediyoruz. Çocuklarımızı sevindirmek, onları kitapla buluşturmak için böyle bir uygulama başlattık. Bu kapsamda Türk ve dünya klasiklerinden bir seçkiyi çocuklarımızla buluşturuyoruz. Çocuklarımıza yeni ufuklar açacağına inandığımız kitapları keyifle okumalarını diliyorum” dedi.