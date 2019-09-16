Yüreğir'de eğitime destek kursları başladı

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Yüreğir'deki kültürevlerinde 100'e yakın eğitim, hobi, meslek kurslarını ücretsiz olarak verdiklerini ve bu kurslardan binlerce insanın faydalandığını söyledi.

Öğrencilere yönelik olarak LGS, AYT ve TYT kursları ve ders takviye kursları, yetişkinlere yönelik hobi ve meslek kurslarından bütün Yüreğirli vatandaşlar ücretsiz faydalanıyor. Öğrencilere dağıtılan eğitim setleri de ücretsiz olarak dağıtılıyor. 6-7-8-9-10-11-12 ve mezun olan öğrenciler ders takviye kurslarına katılabiliyorlar.

AYT ve TYT kurslarının Fatih Sultan Mehmet, Fatih Terim, Doğankent ve Yunus Emre kültürevlerinde LGS kursları ve ders takviye kurslarının bütün kültürevlerinde verildiğini belirten Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, ''Gençlerimizin ve çocuklarımızın gelişimine katkı koymaya büyük önem veriyoruz. Gençler, her sahada, ülkesinin ve milletinin kalkınmasında ve yükselmesinde lokomotif vazife görür. Genç nesillere değer veren her millet, yükselmiş, onları ihmal edenler ise gelişememiştir. Milletin ayakta kalması, sağlam terbiye edilen gençlerin enerjisi ve aksiyonları sayesinde olur” dedi.

Yüreğir'de eğitime büyük önem verdiklerini, kültürevlerinin eğitim yuvası olduğunu belirten Kocaispir, ''Kültürevlerinde 100'e yakın eğitim, hobi, meslek kurslarını ücretsiz olarak veriyoruz. Bu kurslarımızdan binlerce insanımız faydalanıyor. Ücretsiz kurslarımızla aynı zamanda vatandaşlarımıza da bir nevi ekonomik katkı da bulunuyoruz. Birçok vatandaşımız öğrendikleri meslekler sayesinde iş kurabiliyor, işe yerleşiyorlar. Çocuklarımıza fırsat verildiğinde çok güzel okullara yerleşebiliyorlar'' şeklinde konuştu.