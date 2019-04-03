Yüreğir'de geçersiz oyların sayımına başlandı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Adana'nın Yüreğir ilçesindeki belediye seçimlerine yaptığı itirazın kabul edilmesinin ardından geçersiz oyların yeniden sayımına başlandı. AK Parti İl Başkanı Şerif Güler, “Geçersiz oyların sayımının ardından sonucun değişeceğini düşünmüyorum” dedi.

Geçtiğimiz Pazar günü gerçekleşen 31 Mart Yerel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre 103 bin 646 oy alan Cumhur İttifakı'nın AK Parti'li Belediye Başkan adayı Fatih Mehmet Kocaispir, 99 bin 988 oy alan Millet İttifakı'ndan CHPli Belediye Başkan adayı Kamuran Karaca'yı geride bırakarak Yüreğir Belediye Başkanı oldu. CHP'nin oyların yeniden sayılması yönünde yaptığı itiraz seçim kurulu tarafından kabul edilince, geçersiz sayılan 10 bin 316 oyun yeniden sayımına bugün Yüreğir Kültür Merkezi'nde başlandı.

Sabahın erken saatlerinden itibaren polisin yoğun güvenlik önlemleri aldığı Yüreğir Kültür Merkezi'nde geceden bu yana AK Parti'liler ve CHP'lilerin bekleyişini sürdürüyor. Oy sayım işleminin akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

"Sayımın sonucu değiştireceğini düşünmüyorum"

AK Parti Adana İl Başkanı Şerif Güler, geçersiz oyların sayımının ardından sonucun değişmeyeceğini ve Yüreğir Belediyesinin AK Parti'de kalacağını ifade ederek, “Dün Millet İttifakı'nın Yüreğir'deki sonuçlara bir itirazları olmuştu. Geçersiz oyların sayımına da bugün sabah saatlerinde başlandı. Herhangi bir problem yok. 10 bin civarında geçersiz oy var. Bu oylardan 1-2 tane onlara, 1-2 tane de bize çıkacaktır. Geçersiz oyların sonucu değiştireceğini düşünmüyorum” diye konuştu.