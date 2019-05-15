Yüreğir'de her gün bin kişiye iftar

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, “Hizmet ve çalışmalarımızla Adanalı Yüreğir'e gıpta ile bakacak” dedi.

Yüreğir Belediyesi Kültür Merkezi önünde salı, çarşamba ve perşembe olmak üzere haftada 3 gün Ramazan şenliklerinin devam ettiğini belirten Başkan Kocaispir yine kültür merkezi önünde kurulan yöresel lezzet çadırlarında farklı bölgelerden getirilen ürünlerin Ramazan ayı boyunca sergileneceğini söyledi.

Öte yandan, iftarla birlikte başlayan Ramazan etkinlikleri özellikle çocuklar için ilgi odağı oluyor. Ramazan ayının ruhuna uygun olarak hafta'da 3 gün aile boyu etkinliklerden faydalanılabileceğini belirten Başkan Kocaispir, “Kuran-ı Kerim tilaveti, tasavvuf musikisi, ilahiler semazenler, meddah, Hacivat Karagöz, illüzyon gösterileri, palyaço, ateş şov, arap bacı, balon şenlikleri ve yarışmalarla vatandaşlarımız, özellikle çocuklarımız geleneğimizin güzelliğini, Ramazan heyecanını yaşıyor. Kültürevleri, öğrenci ve öğretmenlerimiz hafta içi her gün cam boncuk, ahşap yakma, porselen kapitomonte, torna, kağıt rölyef sanatlarını uygulamalı olarak vatandaşlarımıza gösteriyorlar. 7'den 70'e bütün vatandaşlarımızın faydalanacağı etkinliklerimize sadece Yüreğir'den değil Adana'mızın her noktasından vatandaşlarımızı bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Yüreğirlinin her şeyin en iyisine layık olduğunu kaydeden Başkan Kocaispir, “Emin olun Adana'da yaşayan herkes hizmet ve çalışmalarımızla Yüreğir'e gıpta ile bakacak. Bütün vatandaşlarımız bize rahatça ulaşabilecekler. Görev sürem içerisinde gece gündüz demeden en iyi şekilde hizmet etmek için var gücümle çalışacağım. Yüreğir Belediyesi vatandaşımızın evi olacak. Yapılması gereken ne varsa ve makul ise, öneri olabilir, istek olabilir her şeye açığız. Ben bu vesile ile bütün vatandaşlarımızın Mübarek Ramazan ayını bir kez daha en içten dileklerimle kutluyorum” dedi.