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Yüreğir'de kamu görevlilerine Afet Bilinci Eğitici Eğitimi verildi

Yüreğir’de görev yapan kamu çalışanlarına yönelik “Afet Bilinci Eğitici Eğitimi” verildi.

Yüreğir'de görev yapan kamu çalışanlarına yönelik “Afet Bilinci Eğitici Eğitimi” verildi.


AFAD tarafından “2021 yılı Afet Eğim Yılı” olarak ilan edildi bu kapsamda Yüreğir ilçesinde görev yapan kamu çalışanlarına yönelik olarak “Afet Bilinci Eğitici Eğitimi” düzenlendi. AFAD ve Yüreğir Kaymakamlığı arasında yapılan eğitim protokolü kapsamında 2021 yılında tüm kamu çalışanlarının “Afet Bilinci Eğitimi” alması sağlanacak. Eğitimler sonucunda yapılacak sertifikasyonla birlikte gönüllü eğitimciler ilçede afet konusunda bilgilendirme ve bilinçlendirme eğitimlerini yaygınlaştıracak.


Konuyla ilgili Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl de yeryüzünde her alanın potansiyel afet bölgesi olduğunu, afet gelmeden hazır olmanın ana koşulunun eğitim faaliyetlerinin yaygınlaştırılması gerekliliğin dikkat çekti.

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