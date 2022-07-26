Yüreğir'de kentsel dönüşüm

2019 yılında yağışlardan çok fazla etkilenen Şehit Erkut Akbay Mahallesi Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'in girişimiyle afet riskli alan ilan edilmiş ve kentsel dönüşüm çalışmalarına başlanmıştı. 104 dönüm ve 948 bağımsız bölümün bulunduğu alanda yıkım çalışmaları devam ediyor.

Şehit Erkut Akbay Mahallesinde devam eden kentsel dönüşüm çalışmalarında vatandaşlar ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı arasında köprü vazifesi gördüklerini belirten Başkan Kocaispir, "Şehit Erkut Akbay Mahallemiz 2019 yılında ve daha önceki yıllarda da yağışlardan çok fazla etkilenen bir mahallemizdi. Yağışlardan dolayı birçok ev su altında kalmıştı. Vatandaşlarımızın evleri zarar görmüş, eşyaları kullanılamaz hale gelmişti. Can kaybının yaşanmaması tesellimiz olmuştu. Bakanlığımız ile yaptığımız görüşmeler sonucunda kentsel dönüşüm çalışmalarını başlattık ve şu anda da önemli bir mesafe katettik. Projenin devam etmesi için hem bakanlığımız, hem de vatandaşlarımız ile sürekli diyalog halinde olduk ve olmaya devam ediyoruz. Çünkü Yüreğir'in kentsel dönüşüme çok ihtiyacı var" dedi.

Projenin tamamlanmasıyla Şehit Erkut Akbay Mahallesinin yeşil alanları, spor alanları, bisiklet yolu, sosyal ve kültürel tesisleri olan modern bir yaşam alanına kavuşacağını belirten Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın hazırladığı ruhsata esas projesi ön incelemesi onaylandı. Yıkım işlemleri bittikten sonra inşaatlar başlayacak" diye konuştu.

Kentsel dönüşümün zor ve meşakkatli bir iş olduğunu belirten Başkan Kocaispir, "Vatandaşlarımızla gönüllerini alarak, onlarla helalleşerek, ikna ederek süreci ilerletiyoruz. Hep söylediğimiz gibi günün sonunda insanımızın mutluluğu, rızası bizim siyaset anlayışımızın en üstünde yer alıyor" şeklinde konuştu.