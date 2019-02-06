Yüreğir'de konutlar hak sahiplerine dağıtılmaya başladı

Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, konut inşaatının rekor bir sürede tamamlandığını belirterek, "Dar gelirli vatandaşlarımızın sıcak bir yuvaya kavuşması için başlattığımız sosyal konut projemizde mutlu sona ulaştık. Hak sahibi vatandaşlarımızın konutlarını sırasıyla teslim etmeye başladık. Vatandaşlarımızın anahtarlarını teslim ediyoruz. Yapılan konutların vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Vatandaşlarımız yeni konutlarında huzurlu ve mutlu bir şekilde yaşamlarını sürdürsünler" dedi.

Sosyal konutların kar amacı güdülmeden yapıldığını ve fiyat artışlarının vatandaşa yansıtılmadan inşaatların tamamlandığını söyleyen Çelikcan, "Atakent Mahallesine yapılan konutlarımızın içerisinde kapalı yüzme havuzu ve spor salonu, kreş, çocuk oyun alanları ve 55 dönüm alan üzerine kurulu park ve alışveriş merkezleri bulunmaktadır. Belediyemiz bu satışlarda kar amacı gözetmemektedir. Bütün amacımız dar gelirli vatandaşlarımız ev hayaline gerçekleştirsin ve sıcak bir yuvaya kavuşsun. Bunun için Yüreğir'de yeni yaşam alanları oluşturuyoruz" ifadelerini kullandı.

Konutlarına kavuşan vatandaşlar da mutlu olduklarını belirterek, "Yıllardır ev hayali kuruyorduk. Bu hayalimizi uygun fiyatla gerçekleştiren Başkan Çelikcan'a teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştular.