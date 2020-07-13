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Yüreğir'de kurban satış noktaları belirlendi

Yüreğir Belediyesi yaklaşan kurban bayramı öncesi ilçede kurban satış noktalarını belirledi.

Bu yıl ilçe genelinde 4 noktada kurban satışı yapılacak.


Yüreğir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Atilla Erdoğan, kurban satış yerlerinde sürekli denetim halinde olacaklarını belirterek kurban alırken vatandaşların dikkat etmesi gereken hususları açıkladı. Erdoğan, “Öncelikle hayvanların sağlıklı olmasına, gözlerine, ayaklarına, boynuzlarının kırık olmamasına dikkat edilmelidir. Ağız, dil ve ağız çevresinde yara ve şişliklerin olmaması, ayak tırnaklarında yara olmamalıdır. Gözlerinde ve burnunda akıntı olmaması ve tüylerinin parlak olması gerekmektedir. Vatandaşlarımız şüphelendikleri hasta hayvanlar konusunda alo 174 hattını arayabilecekler” dedi.


Yüreğir Belediyesi kurban satış alanları şöyle:


Yavuzlar Mahallesi Kurban Satış Alanı: Yavuzlar Mahallesi Mimar Sinan İlkokulu yanı


Kışla Mahallesi Kurban Satış Alanı: Kışla Mahallesi güreş alanı batı tarafı


Karacaoğlan Mahallesi Kurban Satış Alanı: Şehit Jandarma Er Mustafa Köksal Caddesi Kiremithane Endüstri Meslek Lisesi yanı


Serinevler Mahallesi Kurban Satış Alanı: Mustafa Kemal Paşa Bulvarı Yüreğir Devlet Hastanesi yanı

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