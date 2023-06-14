Yüreğir'de kurban satış ve kesim yerleri belirlendi

Bu yıl ilçe genelinde 4 noktada kurban satışı yapılacağı bildirildi.

Yüreğir Belediyesi yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle kurbanlıkların temiz ve hijyenik şartlarda satış ve kesim işlemlerinin yapılabilmesi için gerekli tedbirleri alarak ilçe sınırları içerisinde çalışmalarını tamamladı. Yüreğir'de kurban satış ve kesim yerleri olarak Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzeri Mercimekler Petrol karşısı Yüreğir Devlet Hastanesi yanı, Akıncılar Mahallesi Kapalı Semt Pazarı yanı, Kışla Mahallesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu yanı, Kiremithane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yanı belirlendi.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, kurban bayramının yaklaşmasıyla bayram öncesi önlemler ve temizlik çalışmalarının titizlikle yapıldığını belirterek tüm hemşerilerinin Kurban Bayramını tebrik etti.