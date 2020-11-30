Yüreğir'de mahalle mahalle temizlik seferberliği

Günlük rutin çalışmalarının yanında mahalle mahalle uygulama yapan Yüreğir Belediyesi tüm birimleri ile girdiği mahalleyi baştan aşağıya elden geçiriyor. Çevre temizliğinin sağlanması ve vatandaşların daha sağlıklı bir ortamda yaşayabilmesi için Yüreğir'de bütün tedbiri alan Yüreğir Belediyesi ekipleri mahallelerde genel bakım ve temizlik çalışması yapıyor.

107 mahalle için tek tek uygulama yapan ekipler girilen mahalleyi baştan aşağı elden geçiriyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri asfalt ve onarım çalışması yaparken, Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri parklarda iyileştirme çalışmaları ile sokak sokak çevre düzenlemesi yapıyor. Temizlik Müdürlüğü ekipleri ise cadde ve sokakları temizliyor, konteynırları yıkıyor ve dezenfekte ediyor, moloz ve yıkıntı atıklarını toparlayarak depolama istasyonuna naklediyor. Bu kapsamda ekipler son olarak Büyükkapılı ve Herekli mahallelerinde çalışma yaptı.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, salgının seyrinin artış gösterdiği Adana'da herkesin temizliğe özenle dikkat etmesi gerektiğinin altını çizerek, “Adana'nın ikinci büyük ilçesiyiz. Sorumluluğumuz büyük farkındayız ve bu bilinçle hareket ediyoruz. Modernize ettiğimiz araç filomuzla ekiplerimiz her gün dört bir koldan ilçemizin temizliğini yapıyor. Bütün bu çalışmalarımız ile birlikte bir de mahalle mahalle topyekun çalışma yapıyoruz. Maalesef ilimizde salgın sürecinde zor günler geçiriyoruz. Ciddi bir artış söz konusu. Özellikle bugünlerde temizlik kurallarına hep birlikte daha hassas davranmamız gerekiyor. Bu kapsamda titizlikle çalışan ekiplerimizi kutluyorum” dedi.

Yapılan çalışmalardan memnun olduklarını belirten mahalle sakinleri ise Başkan Kocaispir ve ekibine teşekkür etti.