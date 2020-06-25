Yüreğir'de mahalleler baştan aşağı elden geçiriliyor

Çevre temizliğinin sağlanması ve vatandaşların daha sağlıklı bir ortamda yaşayabilmesi için Yüreğir'de bütün tedbiri alan Yüreğir Belediyesi ekipleri günlük rutin faaliyetlerinin yanı sıra mahalle mahalle genel bakım ve temizlik yapıyor. 107 mahalle için tek tek uygulama başlatan Yüreğir Belediyesi tüm ekipleri ile girdiği mahalleyi baştan aşağı elden geçiriyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri asfalt ve onarım çalışması yaparken, Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri parklarda iyileştirme çalışmaları ile sokak sokak çevre düzenlemesi yapıyor. Temizlik Müdürlüğü ekipleri ise cadde ve sokakları temizliyor, konteynırları yıkıyor ve dezenfekte ediyor, moloz ve yıkıntı atıklarını toparlayarak depolama istasyonuna naklediyor.

Daha temiz bir Yüreğir için çalışmalarını sürdüren ekiplere teşekkür eden Başkan Kocaispir, “420 bin nüfusla Adana'nın ikinci büyük ilçesiyiz. Sorumluluğumuz büyük farkındayız ve bu bilinçle hareket ediyoruz. Modernize ettiğimiz araç filomuzla ekiplerimiz her gün dört bir koldan ilçemizin temizliğini yapıyor. Bütün bu rutin çalışmaların yanı sıra bir de mahalle mahalle topyekun çalışma yapıyoruz. Ekiplerimiz bugün Seyhan Mahallemizde. Sırayla bütün mahallelerimize gireceğiz. Titizlikle çalışan ekiplerimizi kutluyorum” dedi.

Yapılan çalışmalardan memnun olduklarını belirten mahalle sakinleri ise Başkan Kocaispir ve ekibine teşekkür etti.