Yüreğir'de öğrenciler sinema ile buluştu

Yüreğir Belediyesi'nin ‘Okullar Sinemada' etkinliği ile 4 bin 500 çocuk sinema ile buluştu. Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, etkinliğe katılanlar arasında hayatlarında ilk defa sinema ile tanışan çocukların da olduğunu söyledi.

Yüreğir Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü, 2021-2022 eğitim öğretim yılında her hafta bir okulu ‘Okullar Sinemada' etkinliği kapsamında Yüreğir Kültür Merkezi'nde oluşturulan sinema salonunda ağırladı. Yıl boyunca 45 okuldan gelen ilk ve ortaöğretim öğrencisi 4 bin 500 çocuk dev ekranda sinema keyfi yaşadı.

Çocuklara sinema keyfini doyasıya yaşamaları için patlamış mısır ve meyve suyu ikram edildi. Belediyenin özel servisi ile okullarından alınan öğrenciler film gösteriminin arından tekrar okullarına bırakıldı.

"Unutamayacakları hatıralara dönüşecek"

‘Okullar Sinemada' etkinliğinin okullarda büyük bir heyecana vesile olduğunu belirten Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, bu tür sosyal aktivitelerin öğrencilerin okul hayatında yaşadıkları unutamayacakları hatıralara dönüşeceğini söyledi.

Etkinliğin genç neslin kültür-sanat hayatına katılımına ve sinema kültürünün yaygınlık kazanmasına katkı sağlayacağını kaydeden Başkan Kocaispir, “Böylesine etkinliklerle çocuklarımızın kültürel, sosyal, sanatsal, duygusal olarak gelişimlerine destek sağlıyoruz. Çok güzel bir uygulama oldu. Yıl boyunca 45 okulumuzu misafir ettik. Aralarında hayatlarında ilk defa sinema ile tanışan çocuklarımız vardı” dedi.

Yaz sezonu başlıyor

Adana'da sinema kültürünün ayrı bir yeri olduğunu belirten Başkan Kocaispir, Yüreğir Belediyesi'nin yoğun ilgi gören ‘Arabada Sinema Günleri' ve ‘Açık Havada Sinema Keyfi' etkinliklerinin yaz sezonu ile birlikte başlayacağının müjdesini verdi. Başkan Kocaispir, “Yaz sezonunda çok güzel etkinlikler, sosyal aktiviteler planlıyoruz. Konferanslar, söyleşiler, konserler, sergilerimiz olacak. Güzel bir yaz bizi bekliyor inşallah” şeklinde konuştu.