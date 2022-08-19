Yüreğir'de okullar yeni eğitim dönemine hazırlanıyor

12 Eylül'de yeni eğitim öğretim dönemine başlayacak öğrencilerin daha temiz bir çevrede okullarından istifade edebilmeleri amacıyla ilçe genelindeki tüm okullarda çevre temizliği başlatan Yüreğir Belediyesi, hummalı bir çalışma yapıyor.

Park Bahçeler ve Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından oluşturulan ekipler, ilk, orta ve lise düzeyindeki tüm okulların bahçelerinde çevre düzenlemesi, budama, çim biçme ve genel temizlik çalışması gerçekleştiriyor.

Günlük 7-8 okulda gerçekleştirilen çalışmalarda okul bahçeleri özenle temizleniyor, ağaçlar budanıyor, çimler biçiliyor, çöp ve moloz yığınları temizlik araçlarıyla kaldırılarak okulların bulunduğu bölgelerin estetik açıdan daha güzel bir görünüme kavuşması sağlanıyor.

Eğitime yönelik faaliyetlere her fırsatta destek olduklarını ifade eden Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, “Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın daha temiz, sağlıklı ve hijyenik ortamlarda eğitim öğretim görmesi amacıyla okullarımızın çevre temizliğini gerçekleştiriyoruz. Çocuklarımız için daha iyi fiziki koşulların oluşturulması için sürdürdüğümüz çalışmalarla okullarımız yeni eğitim öğretim dönemine tertemiz bir şekilde girmiş olacak. Tüm öğrencilerimize ve eğitim camiamıza şimdiden başarılar diliyorum” dedi.