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Yüreğir'de okullar yüz yüze eğitime hazırlanıyor

Yüreğir Belediyesi 12 Ekim’de yüz yüze eğitime başlayacak okullarda bakım onarım, dezenfekte ve temizlik çalışması yapıyor.

Yüreğir Belediyesi 12 Ekim'de yüz yüze eğitime başlayacak okullarda bakım onarım, dezenfekte ve temizlik çalışması yapıyor.


Öğrenci ve öğretmenlerin sağlığı için ilçe genelinde okullar dezenfekte edilirken, boya, tadilat, bakım onarım ve çevre düzenlemesi yapan ekipler okul bahçelerinde temizlik çalışmalarına da devam ediyor.


‘Eğitime Dokun' projesi ile bugüne kadar 182 okulun peyzaj düzenlemelerini yapan Yüreğir Belediyesi ayrıca okullarda iç ve dış cephe boyası, tüm bakım, onarım ve tadilat çalışmaları ve çevre düzenlemesinin yanı sıra bazı okullarda elektrik sistemleri ile klima ünitelerine de bakım onarım yaptı.


Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, eğitime büyük önem verdiklerini ifade ederek, “Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi ve çocuklarımızı en güzel şekilde hayata hazırlama noktasında gayretle çalışıyoruz. Görevimize başlar başlamaz ilçemizde “Eğitime Dokun” kampanyamızı başlattık. Bu kapsamda yaptığımız çalışmalarla çocuklarımızın daha iyi koşullarda eğitim almalarını hedefliyoruz. Küresel salgın nedeniyle uzun bir aradan sonra 12 Ekim'de ders başı yapacak öğrencilerimize başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

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