Yüreğir'de Ramazan coşkusu

Yüreğir Belediyesi Kültür Merkezi önünde her gün iftar ve Ramazan şenlikleri düzenlenecek. Ramazan'ın ruhuna uygun, tasavvuf dinletisi, Kuranı Kerim tilaveti, ney dinletisi, ilahiler ve meddah, balon şov, Hacivat/Karagöz, kukla, illüzyon, çocuklar ve büyükler için yarışmalar ve çeşitli etkinliklere Ramazan ayı boyunca şenlikler sürecek.

Mahallelerde düzenlenecek sokak iftarlarında vatandaşlarla buluşacak olan Başkan Kocaispir ''Üç ayların başı Rahmet, ortası günahlardan bağışlanma ve sonu ise cehennemden azad olma ayıdır'' diyerek 11 ayın sultanı olan Ramazan ayına girmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Yüreğir'de sahur ve iftar programlarıyla vatandaşlarla bir araya geleceklerini belirten Başkan Kocaispir, ''Toplu sahur ve iftar programlarıyla Ramazan ayının manevi iklimini vatandaşlarımızla birlikte teneffüs ederken aynı zamanda belediyemiz hakkında talep ve şikayetlerini de dinleme fırsatı bulacağız. Ramazanın kaynaştırıcı, paylaştırıcı ve birleştirici ikliminde vatandaşlarımızla birlikte olmak en büyük mutluluğumuz olacak" dedi.

25 noktada ve her gün Kültür Merkezi önünde iftar

Yüreğir Belediyesi Kültür Merkezi önünde Ramazan ayı boyunca her gün bin kişilik iftar yemeği verileceğini belirten Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, ilçenin farklı bölgelerinde de ve farklı günlerde iftar ve sahur programı düzenleneceğini söyledi.

6 Mayıs Pazartesi günü ilk iftarın Yavuzlar-Akıncılar ve Sinanpaşa Mahallelerine yönelik olarak Yavuzlar eski semt pazarında verileceğini belirten Kocaispir, vatandaşları iftarlara katılmaya davet etti.

Şehit aileleri, STK'lar, öksüz ve yetimler, meslek gruplarıyla da ayrı ayrı iftar programı düzenlenirken Yüreğir Belediyesi Kültür Merkezi Önünde sahur programı da düzenlenecek.