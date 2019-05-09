Yüreğir'de Ramazan Şenliği

Adana'nın Yüreğir ilçesinde haftanın 3 günü Ramazan Şenliği düzenleniyor.

Yüreğir Belediyesi Kültür Merkezi önünde salı, çarşamba ve perşembe günleri olmak üzere haftada 3 gün Ramazan Şenlikleri'nde, her gün bin kişilik iftar yemeği veriliyor. Yöresel lezzet çadırlarında farklı bölgelerden ürünlerin de Ramazan ayı boyunca sergileneceği Yüreğir Kültür Merkezi'nde iftardan sonra hem çocukların hem de ailelerin nefes alacağı alanlar oluşturuldu.

Ramazan ayının ruhuna uygun olarak haftada 3 gün aile boyu etkinliklerden faydalanılacağını belirten Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, “Yüreğir Kültür Merkezi'nde tasavvuf dinletisi, Kur'an-ı Kerim tilaveti, ney dinletisi, ilahiler, meddah ile sahne açılışı, Hacivat ve Karagöz, gibi birçok etkinlik düzenleniyor. Ayrıca kültürevleri öğrenci ve öğretmenlerimiz hafta içi her gün cam boncuk, ahşap yakma, porselen kapitomonte, torna, kağıt rölyef sanatlarını uygulamalı olarak vatandaşlarımıza gösteriyorlar. Yani 7'den 70'e vatandaşlarımızın faydalanacağı etkinlikler oluyor” diye konuştu.

Yüreğirlilerin her şeyin en iyisine layık olduğunu ifade eden Kocaispir, "Adana'da yaşayan herkes Yüreğir'e gıpta ile bakacak. Herkesin ulaşabileceği bir belediye başkanı olacağım. Evlerinize misafir olacak, görev sürem içerisinde en iyi hizmeti verebilmek için çalışacağım" dedi.