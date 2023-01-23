Yüreğir'de Roman kadınlara "Kadın Üretim Kooperatifi" kuruluyor

Kursu tamamlayan Roman kadınların sertifikalarını veren Başkan Kocaispir, daha sonra İstanbul'da düzenlenen ‘2023 Roman Buluşması'na katıldı.

Yüreğir Belediyesi ve Dünya Roman Kültürü Müzisyenler Derneği işbirliği ile ‘Anne Çocuk El Ele, Güvenli Geleceğe Projesi' çerçevesinde 25 Roman kadına Yüreğir Sosyal Girişimcilik Merkezi'nde hazırlanan tekstil atölyesinde kurs verildi. Ev ekonomisine katkı sağlamak için biçki dikiş kursu alan kadınların okul öncesi çağındaki çocuklarına da Mobil Eğitim Tır'ında kurs verilerek kadınların kursa devamlılığı sağlandı. Belediyenin imkanlarını kullanarak çocuklarına ve yakınlarına kıyafet diken kursiyerler, projeden memnun kaldıklarını söyledi.

Anneler kursa, çocuklar kreşe

Kursu tamamlayan kursiyerlere sertifikalarını veren Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Yüreğir ilçesinde her vatandaşın huzur ve barış içerisinde yaşadığını belirterek, “Roman vatandaşlarımızın sosyal hayata daha çok entegre olmalarıyla ilgili bir çalışma başlattık. Akıncılar Mahallesi'nde yaşayan kadınlarımızı her sabah servislerle alarak kursumuza getirip el becerisi kazanmalarını sağlıyoruz. Aynı zamanda okul öncesi yaşta olan çocuklarını da yine belediyemize ait kreşimizde misafir ediyoruz” dedi.

Kursun 1 hafta sürdüğünü belirten Başkan Kocaispir, “Buradaki kursiyerlerimizin çok hevesli olduğunu gördük. Bu kursumuzu daha profesyonel hale getirmek istiyoruz. Roman kadınlarımıza ‘Kadın Üretim Kooperatifi' kuracağız. O kooperatif bünyesinde ürettikleri ürünlerin daha profesyonel olması için destek vereceğiz.

Ürettikleri ürünleri pazarlama imkânı da sağlayacağız. Kooperatifimizi roman kadınlarımızın yaşadığı mahalleye kuracağız. Romanların hem sosyalleşmelerini hem de ekonomik anlamda kazanç sağlamalarına belediye olarak imkan sağlayacağız” diye konuştu.

Kursa katılan Roman kadınlar önemsenmekten dolayı mutlu olduklarını belirterek “Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Biz, biz olduğumuzun farkına vardık. Çok mutluyuz. Halka, topluma karışıyoruz. Bizi önemseyen ve böyle güzel bir kursla buluşturan Fatih Mehmet Kocaispir başkanımıza da çok teşekkür ediyoruz. Dikiş nakış işleri ile ev ekonomimize katkı sağlıyoruz. Bize fırsat verilirse biz her şeyi yaparız” şeklinde konuştu.

Başkan Kocaispir Roman buluşmasına katıldı

Öte yandan Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, eşi Raziye Kocaispir ile birlikte AK Parti Genel Merkez Sosyal Politikalar Başkanlığınca İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen '2023 Roman Buluşması-Yüzyılın Romanını Birlikte Yazıyoruz' programına katıldı.

Salondan eşi Raziye Kocaispir ile birlikte selfie çekip sosyal medya hesabından paylaşan Başkan Kocaispir, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa ediyor, Yüzyılın Romanını hep birlikte yazıyoruz” ifadelerine yer verdi.