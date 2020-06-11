İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yüreğir'de sınav öncesi okullar dezenfekte edildi

Yüreğir Belediyesi 14 Haziran Pazar Günü yapılacak olan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) öncesi sınavın yapılacağı okulları dezenfekte ederek sınav gününe hazır hale getirdi.


Küresel salgın korona virüs ile mücadelesini her alanda sürdüren Yüreğir Belediyesi bu kapsamda 14 Haziran Pazar günü yapılacak olan 2020-MSÜ sınavı öncesi ilçe genelinde sınavın yapılacağı okullarda dezenfekte ve temizlik çalışması yaptı.


Sınava girecek öğrencilere başarılar dileyen Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, “Yavrularımızın sağlığı her şeyden önemli. Sınava girecek olan öğrencilerimizin sağlığı için ellerinin değebileceği her yerde dezenfekte çalışması yaptık. Ekiplerimiz sınıflarda sıralar, masalar, pencere kulpları, kantinler ve koridorları özel ilaçlarla dezenfekte etti. Yüreğir Belediyesi olarak üzerimize düşen her görevi en iyi şekilde yapmaya gayret ediyoruz. Sınava girecek öğrencilerimize başarılar diliyorum. Allah zihin açıklığı versin” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.