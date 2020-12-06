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Yüreğir'de sokak hayvanları unutulmadı

Yüreğir Belediyesi, hafta sonu ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle beslenme ve barınma zorluğu yaşayan sokak hayvanlarını unutmadı.

Belediye ekipleri tarafından ilçe genelinde kedi ve köpekler için mama dağıtıldı.


Salgının yayılmasını önlemek amacıyla hafta sonu ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle harekete geçen Yüreğir Belediyesi ekipleri yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için ilçede belirli bölgelere mama ve su takviyesi yaptı.


Vatandaşları bu konuda duyarlı olmaya davet eden Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, “Yüreğir Belediyesi olarak her ay düzenli olarak hem derneklerimize hem gönüllü dostlarımıza kedi ve köpek maması dağıtıyoruz. Kısıtlama günlerinde de can dostlarımız bize emanet. Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağında ekiplerimiz açlık tehlikesi ile karşı karşıya kalan sokak hayvanları için çalışmalarına devam etti. Vatandaşlarımızdan da özellikle böyle günlerde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmamalarını rica ediyorum" dedi.

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