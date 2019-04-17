Yüreğir'de sosyal denge sözleşmesi imzalandı

Sizler bunu hak ediyorsunuz” dedi.

Yüreğir Belediyesi'nde çalışan memurların 15.04.2019 ile 31.12.2019 dönemi Sosyal Denge Sözleşmesi BEM-BİR-SEN Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Recai Karslı ile Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'in katılımıyla Yüreğir Belediyesi Meclis Salonu'nda imzalandı. Sözleşmeye göre memurların sosyal denge tazminatı 992 TL'den 1240 TL'ye yükseltildi. Sözleşmeli personellerin sosyal denge tazminatı yüzde 25 ila yüzde 50 oranında artırılarak 620 TL'ye yükseltildi.

Ayrıca yıl içerisinde toplamda 10 günü aşmayan sağlık rapor izinlerinden ve hastanede yatış ile heyet raporlarından sosyal denge tazminatı kesilmeyecek. Yüreğir Belediyesinde çalışan sendika üyesi olsun olmasın tüm memurların sözleşme aidatı 1 aidat olarak belirlendi.

Yapılan bu iyileştirmeyi yasal sınırların en üst limitinden uyguladıklarını belirten Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, imza töreninde yaptığı konuşmada, ''Bizim amacımız çalışanlarımızın alın teri kurumadan emeklerinin karşılığını vermektir. Size bunu jest olarak değil, hak ettiğiniz için yaptık. Sizler bunu hak ediyorsunuz. Sizlerden ricam ise bundan sonra el ele verelim. Yüreğir bizden hizmet bekliyor. Vatandaşlarımız kendilerine hizmet etmek için bu görevi bize tevdi ettiler. Yüreğirli vatandaşlarımız bizden hizmet bekliyor. Sabah 8 akşam 5 mantığıyla değil, akşam başınızı yastığa koyduğunuzda 'ben bugün Yüreğir için ne yapabildim' şeklinde kendi içinizde muhasebe yapın. Gözlerinizde bizden yardım bekleyen vatandaşları canlandırın. Onlara yardım etmek için gayret edelim. Biz sizlerle yol yürümeye devam edeceğiz'' şeklinde konuştu.

BEM-BİR-SEN Genel Başkan Yardımcısı Recai Karslı ise çok güzel bir sözleşmeye imza atmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, ''Çalışan arkadaşların motivasyonunu yükseltmek amacıyla çok güzel bir sözleşme imzaladık. El ele vererek çok daha iyi hizmet edeceğinizi ümit ediyorum. Bütün Yüreğirli vatandaşlar sizden hizmet bekliyor. Bu sözleşmede emeği geçen başta Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir' olmak üzere herkese teşekkür ediyorum'' dedi.