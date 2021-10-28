Yüreğir'de spor turnuvası coşkusu

Yüreğir Belediyesi'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlediği spor turnuvasına 550 sporcu katıldı.

Yüreğir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında satranç, badminton, tenis ve masa tenisi branşlarında spor turnuvası düzenledi. Ertuğrul Gazi Spor Kompleksinde gerçekleştirilen turnuvada 550 sporcu yarıştı. 4 gün süren etkinlikte dereceye giren sporculara ödülleri verildi. Atakent Kreş ve Gündüz Bakımevinde düzenlenen etkinliklerde de minikler Cumhuriyet Bayramını coşkuyla kutladı. İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması velileri duygulandırırken, miniklerin okuduğu Cumhuriyet şiirleri ayakta alkışlandı. Turnuvaya katılan sporcuları ve kreşte gösteri düzenleyen çocukları tebrik eden Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın Yüreğir'de coşkuyla kutlandığını söyledi.