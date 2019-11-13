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Yüreğir'de toplanma alanları belirlendi

Yüreğir Belediyesi olası bir afete karşı toplanma alanlarını belirledi.


AFAD ile yapılan görüşmeler sonucu Yüreğir'de toplam 1 milyon 50 bin metrekare alan toplanma bölgesi alanı olarak tespit edildi.


Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaisper, yaptığı açıklamada, "İnşallah hiç bir şekilde bir afetle karşılaşmayız. Şu gerçeği de unutmamız lazım. Bölgemiz deprem kuşağında ve her zaman hazırlıklı olmalıyız" dedi.


Toplanma alanlarının, afet sonrasında insanların kendilerini güvende hissedebilecekleri, yaşadıkları büyük şoku atlatabilmeleri, yakınları ile bir araya gelebilmeleri ya da haberleşebilmelerine imkan sağlayan hayati öneme sahip alanlar olması gerektiğini belirten Kocaispir, "Sadece deprem riskine karşı değil, yangın gibi diğer afet durumlarında da insanların güvenli kalmasını ve temel ihtiyaçlarına ulaşmasını sağlayacak şekilde bölgeler oluşturuldu. Afet ve acil durum toplanma bölgeleri; nüfus yoğunluğu, ulaşılabilirlik ve tahliye kolaylığı, engellilerin ve yaşlıların ulaşımına uygun, mümkün olduğunca engebesiz, konut alanlarına yakın, temel ihtiyaçlar ve benzeri unsurların karşılanabileceği yapılara yakınlık gibi seçim kriterlerine dikkat edilerek ve mümkün olduğunca kamuya ait uygun yerler seçilerek belirlendi" şeklinde konuştu.



Toplanma alanları


Yüreğir'de belirlenen 16 toplanma alanı şöyle:


"Akdeniz Mahallesi Futbol Sahası, Doğankent Cumhuriyet Mahallesi Doğankent Parkı, Doğankent Cumhuriyet Mahallesi DSİ yanı, Havutlu Mahallesi Havutlu Parkı, Havutlu Mahallesi Havutlu Stadyumu, Kışla Mahallesi Atlı Spor Kulübü, Kışla Mahallesi Muharrem Gülergin Stadyumu, Sinanpaşa Aytaş Durak Tesisleri, Yavuzlar Mahallesi Yavuzlar Parkı, Dalaoğlu Serinevler Spor Salonu, Dadaloğlu Mahallesi Kapalı Spor Salonu, Solaklı Hürriyet Mahallesi Parkı, Yunusoğlu Mahallesi Stadyumu, Seyhan Mahallesi Parkı, Sinanpaşa Mahallesi Parkı, Anadolu Mahallesi Asri Mezarlık."

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