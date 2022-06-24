Yüreğir'de Ulubatlı Hasan Mahallesine aile sağlığı merkezi yapılıyor

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi, Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde aile sağlığı merkezi yapımına başlandı.

Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde sağlık ocağı bulunmadığı için mağdur olan vatandaşlar, herhangi bir sağlık sorunu yaşandığında civar sağlık ocaklarına gitmek zorunda kalıyorlardı. Uzun zamandır yaşanan bu soruna çözüm bulmak amacıyla harekete geçen Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, vatandaşlara verdiği sözü yerine getirmek üzere çalışmalara başladı.

Bu çerçevede, Ulubatlı Hasan Mahallesinde 210 metrekare alana yapılacak olan aile sağlığı merkezi kısa sürede mahallenin hizmetine sunulacak.

Bölgenin sağlık alanında önemli bir ihtiyacını karşılayacak, 3 hekim çalışma kapasitesine sahip olacak Aile Sağlığı Merkezi içerisinde, hekim odaları, acil müdahale odası, aşı odası, bebek emzirme odası, kan alma odası ve gebe izleme odası yer alacak. Mahalle sakinlerinin sağlık sorunlarına deva olacak merkezin Ağustos ayında tamamlanması planlanıyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Fatih Mehmet Kocaispir, “Yüreğir Belediyesi olarak spordan kültüre, sağlıktan eğitime birçok alanda yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Sağlık alanında da yine önemli bir yatırıma imza atıyoruz. Ulubatlı Hasan Mahallemizde ihtiyaç doğrultusunda Aile Sağlığı Merkezimizin yapımına başladık. İnşallah hemşehrilerimizin sağlık anlamında ihtiyaçlarını karşılayacak bir tesisi çok yakında hizmete sunacağız. Aile Sağlığı Merkezimiz bölgede önemli bir eksikliği gidermiş olacak. Mahalle sakinlerimize şimdiden hayırlı olsun” şeklinde konuştu.