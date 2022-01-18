Yüreğir'de yerel hayvan koruma görevlisi eğitimi

Yüreğir Belediyesi, 'Yerel Hayvan Koruma Görevlisi' eğitimi düzenledi.

Eğitim programına 373 hayvansever, sertifika ve 'Hayvan Koruma Görevlisi Kartı' almak için başvurdu.

Yüreğir Belediyesi'nin 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda düzenlediği ‘Yerel Hayvan Koruma Görevlisi' eğitimi Yüreğir Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Yüreğir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Adana Doğal Hayatı Koruma Şube Müdürlüğü ve Çukurova Üniversitesi Veteriner Fakültesi işbirliğinde verilen eğitime hayvanseverler yoğun ilgi gösterdi.

373 gönüllünün katılığı ve 2 gün süren eğitimde katılımcılara hayvanlarda ilk yardım, hayvan bakımı ve beslenmesi, hasta hayvanın tanınması, kedi ve köpeklerde paraziter enfeksiyonlar, insan ve hayvanların birbirlerine bulaştırabildikleri hastalıklar ve hayvan davranışları konularının yanı sıra 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği konularında bilgiler verildi.

Eğitim programında ayrıca Yüreğir Belediyesi'nin sokak hayvanlarına yönelik ilçe genelinde gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında sunum yapıldı. 'Hayvan Koruma Görevlisi Kartı' sahibi olmaya hak kazanacak gönüllülerin isimleri yapılacak değerlendirmelerin ardından açıklanacak.