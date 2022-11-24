Yüreğir'de yıl boyu kesintisiz spor

Yüreğir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünün, çocukların fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak için açtığı spor kursları yıl boyu kesintisiz devam ediyor.

Futbol, basketbol, voleybol, tenis, masa tenisi, badminton, bocce, yüzme, güreş, okçuluk, tekvando, karate, muaythai, jimnastik, bisiklet ve satrançtan oluşan 17 branştaki kurslarda alanında uzman eğitmenler görev yapıyor. Ücretsiz spor okullarından 6 - 15 yaş arası çocuklar yararlanıyor.

Sporla sağlıklı ve özgüvenli çocuklar yetiştirmeyi amaçladıklarını vurgulayan Başkan Fatih Mehmet Kocaispir, “Çocuklarımızı, gençlerimizi çok önemsiyoruz. Yüreğir genelinde 47 tesis ve 17 branşta ücretsiz gerçekleşen spor okullarımızda 7 bin 550 çocuğumuza eğitim veriyoruz. Yavrularımıza sporu sevdiriyoruz. Çocuklarımızın bedenen gelişmesi kadar ruhen gelişmelerine de önem veriyoruz. Spor okulumuza gelen öğrencilerimize, aile sevgisi, vatan sevgisi, küçük ve büyüklerle ilişkiler ve okul eğitimlerinin önemini anlatıyoruz. Amacımız sporla sağlıklı ve özgüvenli çocuklar yetiştirmek” diye konuştu.

Yüreğir Belediyesi'nin birçok branşta lisanslı sporcu yetiştirdiğini ifade eden Başkan Kocaispir, “Bu konuda tesisleşme bakımından çok ciddi yatırımlar yaptık. 2 spor salonu, 1 yarım olimpik yüzme havuzu, 10 sentetik çim yüzeyli futbol sahasını halkımızın hizmetine sunduk. İlçemizi yeni spor tesisleri ile donatmaya devam ediyoruz” dedi.