Yüreğir'e 12 muhtarlık binası ve 22 park daha yapılıyor

Yüreğir Belediyesi, yeni yapılan 8 muhtarlık binası ve 21 parka ek olarak Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün 12 adet muhtarlık binası yapım işi ile 22 mahalleye çocuk oyun ve dinlenme alanı yapılması işi için iki ayrı ihaleye çıkıldığını duyurdu.

Yüreğir Belediyesi'nden yapılan açıklamada ilk ihale için “Muhtarlık Binası Yapılması yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır” ifadelerine yer verildi.

Her biri 38 metrekare olmak üzere toplam 12 adet muhtarlık binası; Cumhuriyet (Karşıyaka), Solaklı (Cumhuriyet), Solaklı (Hürriyet), Solaklı (Atatürk), Köprülü (Kazım Karabekir), Camili (Akarcalı), Cumhuriyet (19 Mayıs) Yeşilli Hüseyin Fakılı ( Yahşiler), Düzce, Misis (Yakapınar), Kiremithane ve Pekmezli mahallelerine kazandırılacak.

Muhtarlık binası yapım işi için sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde yer tesliminin yapılarak işe başlanacağının belirtildiği açıklamada ihaleye son teklif verme tarihinin 05.07.2021 saat 13.30 olduğu ifade edildi.

İhaleye çıkılan bir diğer iş konusu ise 22 mahalleye çocuk oyun ve dinlenme alanı yapılmasını içeriyor. Bu kapsamda Yüreğir'de Ağzıbüyük, Belören, Cırık, Çotlu, Danişment, Düzce, Eğriağaç, Gökçeli, Güveloğlu, İncirlik, Cumhuriyet, Kadıköy, Kaşlıca, Köklüce, Köprüağzı, Eski Misis, Paşaköy, Şahinağa, Vayvaylı, Yenice Yukarı Çiçekli ve Yunusoğlu mahallelerinde çocuk oyun ve dinlenme alanları yapılacak.

22 mahalleye çocuk oyun ve dinlenme alanı yapılması işi için sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer tesliminin yapılarak işe başlanacağı duyurulan açıklamada ihaleye son teklif verme tarihinin 02.07. 2021 saat 14.00 olduğu ifade edildi.

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabiliyor.