Yüreğir'e 4 çok amaçlı mahalle evi

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'in ilçeye kazandırdığı Çok Amaçlı Mahalle Evleri, özel günlerinde vatandaşlara büyük kolaylık sağlıyor.

Başkan Kocaispir'in komşuluk ve mahalle kültürünü yaşatmak amacıyla hayata geçirdiği Çok Amaçlı Mahalle Evleri, taziye geleneğinin yaşatılarak acıların, mutlu günlerde ise sevinçlerin paylaşıldığı buluşma mekanları oluyor.

Karacaoğlan, Bahçelievler, Yenidoğan ve Yunus Emre mahallelerinde her biri 150 metrekareden oluşan, içerisinde mutfak, mescit, taziye ve etkinlik alanı bulunan Mahalle Evleri, taziye, sohbet, toplantı, nişan ve sünnet yemekleri gibi özel günlerinde vatandaşlara hizmet veriyor.

Söz verdikleri projeleri bir bir hayata geçirdiklerini ifade eden Başkan Kocaispir, “Ne söz verdiysek yapıyoruz. İlçemizi yeni tesislerle donatmaya devam ediyor. Yüreğir'de her mahallemizin kendine özgü bir dokusu, bir rengi var. Çok Amaçlı Mahalle Evlerimizde hemşehrilerimiz hem geleneklerimizi yaşatıyor, hem acıları, sevinçleri paylaşıyor. İmkanlarımız ölçüsünde bu tür mekanlarımızın sayısını artırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.