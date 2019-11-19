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Yüreğir'e eğitim alanı

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Adana Valiliği tarafından Ulubatlı Hasan Mahallesinde eğitim alanı olarak belirlenen bölgede yıkımı yapılan binaların molozlarının kaldırılması çalışmasını yerinde inceledikten sonra mahalle sakinleri ile sohbet etti.


Projenin Ulubatlı Hasan Mahallesi ve Yüreğir´in eğitimdeki başarısının arttırılmasını sağlamak adına önemli bir çalışma olduğunu vurgulayan Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, ''Valiliğimiz tarafından yapılan kamulaştırma çalışmalarından sonra yıkım işlemleri gerçekleştirildi. Yıkılan evlerin molozlarını ekiplerimiz büyük bir özveri ile kaldırıyorlar. Ulubatlı Hasan Mahallemizdeki alanın temizlenmesi ve kamuya tahsisi için üzerimize düşen ne varsa yapacağız. Ekiplerimiz fedakarlıkla çalışmalarına devam ediyor. Vatandaşlarımızdan gelen istek ve talep üzerine yıkılan alanları temizleyip kamuya tahsis edeceğiz. Eğitim alanı olarak belirlenen bu alana bölgenin ihtiyacını giderecek okullar yapılacak'' diye konuştu.


Alana Yüreğir'deki eğitim kalitesini artıracak okulların yapılacağını belirten Başkan Kocaispir, ''Hayırsever bir vatandaşımız buraya bir anaokulu yapacak. Anaokulu protokolünü geçtiğimiz günlerde Valimizin huzurunda imzaladık. Anaokulu ve diğer yapılacak okullar bölgede önemli bir eksikliği de giderecektir. Ben buradan anaokulu yapacak olan hayırsever işadamımıza bir kez daha teşekkür ediyorum'' dedi.

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