Yüreğir'e engelsiz yaşam ve gelişim merkezi kuruluyor

‘Yüreğir Engelsiz Yaşam ve Gelişim Merkezi' projesi için imzalar atıldı. Proje ile engelli bireyler kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerde bulunarak sosyal hayata katılacak. Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, kurulacak merkezin engelli bireylerin yaşam kalitesini artıracağını söyledi.

Yüreğir Belediyesi, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) işbirliğiyle engelli bireyleri hayata bağlayacak, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklere katılabilecekleri Yüreğir Engelsiz Yaşam ve Gelişim Merkezi'ni hayata geçiriyor.

Adana Valisi Süleyman Elban başkanlığında imzaları atılan proje ile kurulacak merkez, mesleki eğitim, hobi, sosyal aktivite çalışmalarına katılmak isteyen, ortopedik, görme, işitme engelli, eğitilebilir ve öğretilebilir zihinsel engelli bireylere ve ailelerine hizmet sunacak.

Mehmet Akif Ersoy Kültürevi'nde kurulacak merkezde hobi ve mesleki eğitim atölyeleri, müzik ve sanat eğitim atölyeleri, öfke odası, sosyal alan ünitesi, akülü sandalye tamir atölyesi, şarj istasyonu ve engelsiz park yer alacak. Merkezde ayrıca arızalanan ya da kırılan akülü veya aküsüz engelli araçlarının tamir ve bakımları da ücretsiz yapılacak.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Yüreğir Engelsiz Yaşam ve Gelişim Merkezi'nin engelli bireylerin yaşam kalitesini arttıracağını, merkezin ilçeye artı değer katacağını söyledi. Başkan Kocaispir, “Engelli bireylerimizin bilimsel, sosyal ve kültürel aktivitelerle sosyal hayata katılmasını sağlamak, bilgi ve becerilerini artırmak ve karşılaştıkları sorunlara çözüm bulmak için hayata geçireceğimiz merkezimiz engelli kardeşlerimiz ve onların ailelerine yönelik üreteceği önemli hizmet potansiyeli ile Yüreğir için son derece önemli bir merkez olacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yüreğir'imize hayırlı olsun” şeklinde konuştu.