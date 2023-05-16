Yüreğir'e Gençlik Merkezi ve Millet Kütüphanesi yapılacak

Yüreğir Belediyesi tarafından Seyhan nehri kıyısında yapılması planlanan Yüreğir Gençlik Merkezi ve Millet Kütüphanesinin sadece ilçeye değil Adana'ya artı değer katacağı ifade edildi.

Kültürel kalkınmayı önceleyen Yüreğir Belediyesinin, yeni bir projeyi daha hayata geçirdiği bildirildi. Sinanpaşa Mahallesi Seyhan Nehri kıyısında 6 bin metrekare alanda yapılması planlanan Gençlik Merkezi ve Millet Kütüphanesi'nin içerisinde bir büyük konferans salonu, çocuk kütüphanesi, 0-3 yaş kütüphanesi, sergi alanı, dijital oyun-spor odası, müzik stüdyosu, çalışma, toplantı odaları, green box ve simülatör odası yer alacak. Tasarımı ile göz dolduran yapının çevresinde ise açık hava sahnesi ve süs havuzları ile modern bir yeşil alan planlandığı aktarıldı.

Çok kısa bir süre içerisinde tamamlanması planlanan Yüreğir Belediyesi Gençlik Merkezi ve Millet Kütüphanesi projesinin protokolü, Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Emre Duru arasında imzalandı.

İmza töreninde konuşan Başkan Kocaispir, gençlik merkezinde gençlerin eğitsel, kültürel, gönüllülük ve sportif faaliyetlerin geliştirilmesi, bağımlılıkla mücadele, sosyal sorumluluk algılarının güçlendirilmesi ile gençlerin almış oldukları eğitimle birlikte kişisel kapasite gelişimlerine katkı sağlamayı amaçladıklarını söyledi. Gençleri çok önemsediklerini belirten Başkan Kocaispir, tesisin sadece Yüreğir'e değil Adana'ya hizmet vereceğini dile getirdi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Emre Duru ise Millet Kütüphanesi vasıtasıyla vatandaşların kitaba ve kütüphaneye ulaşımının kolaylaştırılacağını belirterek tesisin Adana'ya hayırlı olmasını diledi.