Yüreğir'e yarı olimpik yüzme havuzu

Yüreğir'de inşa edilecek olan yarı olimpik yüzme havuzunun temeli atıldı.

Yüreğir Belediyesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında Kışla Mahallesine yarı olimpik yüzme havuzu yapılması için imzalanan protokolün ardından ihalesi yapılarak yapım için yer teslimi yapıldı.

Çalışmalara başlayan yüklenici firmanın, hafriyat işlemlerini tamamlamasının ardından temel aşamasına getirdiği yarı olimpik yüzme havuzu için temel atma töreni düzenlendi.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir tarafından temeli atılan havuz tamamlandığında ilçedeki gençlerin sportif faaliyetlerde daha aktif olması ve profesyonel yüzme öğrenmesi sağlanacak.

Gençlere çok önem verdiklerini belirten Başkan Kocaispir, “Çok gururluyuz. Ben baştan beri hep genç kardeşlerimiz ile birlikte Yüreğir'de bir başarı hikâyesi yazmak istediğimi ifade etmiştim. Gençlerimize çok kıymet veriyoruz çünkü gençler bizim geleceğimiz. İnşallah havuzumuz tamamlandığında açılışını hep birlikte yapacağız. İlçemize, mahallemize şimdiden hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

Kışla Mahallesinde 1260 metrekare kapalı alanda projelendirilen, içerisinde 25 12,5 ölçülerinde yarı olimpik yüzme havuzu, mini tribün, soyunma ve antrenör odaları ile engelli soyunma odalarının yer alacağı tesisin 2021 yılı sonunda tamamlanması planlanıyor.