Yüreğirli çocuklar, ekranda gördüklerini sahnede izledi

İbi ile Tosi ve Akıllı Tavşan Momo müzikal tiyatro etkinliğine katılan Yüreğirli çocuklar, unutamayacakları bir anı yaşadı.

Yüreğir Belediyesi'nin Yüreğir Kültür Merkezi'nde ücretsiz olarak gerçekleştirdiği tiyatro etkinliğine çok sayıda çocuk aileleri ile birlikte katıldı. İbi, Tosi, Akıllı Tavşan Momo müzikalinde çocuklar doyasıya eğlenirken, aileler de onların eğlencesine ortak oldu. Sahne gösterileri için özel olarak dekore edilen salonu tıka basa dolduran çocuklar, ekrandan izledikleri kahramanların masalsı dünyasına yolculuk yaptı. Ayrıca çocuklar izledikleri kahramanlarla birlikte fotoğraf çektirme fırsatı da yakaladı. 3 seans olarak sahnelenen gösteride çocuklar televizyonda severek izledikleri karakterlerle hem tanıştı hem de beraber şarkılar söyledi.

TRT Çocuk'un eğlenceli kahramanlarını Yüreğirli çocuklarla buluşturmanın mutluğunu yaşadıklarını belirten Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, artık her Pazar, Yüreğir Kültür Merkezi'nde çocuklara yönelik bir tiyatro etkinliğinin olacağını müjdeledi.