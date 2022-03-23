Yüreğirli çocuklardan ‘sıfır atık' temalı defile

Yüreğir Belediyesi'nin UNICEF işbirliği ile düzenlediği ‘Sıfır Atık Projesi' kapsamında çocuklar, atık materyallerden hazırladıkları kostümleri defileyle tanıttı.

Yüreğir Belediyesi, çocuklara doğal varlıkların korunması, doğa dostu tüketim alışkanlıkları ve atık yönetimi konularında farkındalık kazandırılması amacıyla ‘Sıfır Atık' etkinliği düzenledi.

Bekir Fevzi Yıldırım Sivil Toplum Merkezi bahçesinde düzenlenen etkinliğe, Mevlana, Çetin Topçuoğlu ve Ahmet Yesevi Kültürevleri'nde eğitim gören 3-6 yaş grubu çocuklar aileleri ile birlikte katıldı.

Çocuklar, etkinliklerde annelerinin de desteğiyle atık materyallerden oyuncak, zeka oyunları ve kıyafetler hazırladı. Hazırlanan oyuncak ve zeka oyunları düzenlenen sergide davetlilere tanıtıldı. Atık materyallerle hazırladıkları kıyafetleri de defileyle katılımcıların beğenisine sunan çocuklar davetlilerin ilgi odağı oldu.

Etkinliklerin temel hedefinin çocuklarda sıfır atık bilincini oluşturmak olduğunu belirten Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, ilçede çocuklara yönelik sıfır atık ve sürdürülebilir yaşam becerilerini benimsetmeyi amaçlayan benzer etkinliklerin artarak devam edeceğini söyledi.