Yürekli: "Adanalıyık, bayrağa sevdalıyık diyeceğiz"

5 Ocak Adana'nın Kuruluşu'nun 100. Yıl Etkinlikleri Koordinatörü Mehmet Yürekli, "100 yıl önceki ruhu, 100 yıl sonra 5 Ocak 2022'de yapılacak etkinlikler kapsamında genci ve yaşlısı ile o günü tekrar yaşatmak için hep birlikte ‘Adanalıyık, bayrağa sevdalıyık' diyeceğiz" dedi.

Yürekli, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkan Vekili Cafer Esendemir'i ziyaret etti.

Yürekli, Adanapost Haber Portalı'nın düzenlediği “Beş Ocak: Adana'nın Kurtuluşu” etkinlikleri kapsamında düzenlenen kısa film, kompozisyon, şiir yazma, bayrak şiirini güzel okuma yarışması yurt içi ve yurt dışından yoğun ilgi gördüğü söyledi. Yarışma sonuçlarının, adananinkurtulusunun100yiletkinlikleri.com internet sitesinden 25 Aralık tarihinde açıklanacağını belirten Yürekli, "Ödül alan eserler, 5 Ocak 2022 tarihinde Adana Evliya Çelebi Çok Amaçlı Salonunda seyirci ile buluşacak ve yarışmayı kazananlara ödül ve mansiyon verilecek. Milli Mücadele Seçkisi adlı kitapta, şiir ve kompozisyon dalında ödül alan yarışmacıların eserlerinin yanı sıra ilk kez yayınlanacak bilgi ve belgeler yer alacak” dedi.

Yürekli, 17 Kasım'da çekimi yapılan ‘5 Ocak, Adanalıyık! Bayrağa sevdalıyık..' belgesel çalışması ile sona gelindiğini ifade etti.

Yürekli, "100 yıl önceki ruhu, 100 yıl sonra 5 Ocak 2022'de yapılacak etkinlikler kapsamında genci ve yaşlısı ile o günü tekrar yaşatmak için hep birlikte ‘Adanalıyık, bayrağa sevdalıyık' diyeceğiz" dedi.

ÇGC Başkanı Cafer Esendemir'de, Adana'nın Fransız işgalinden kurtuluşunun 100. yılında, Adanapost Haber Portalı'nın, “Adana'nın Kurtuluşunun 100. Yıl Etkinlikleri” başlığıyla yapmış oldukları sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerini destekliyor, bu tür etkinliklerin bir parçası olmaktan onur duyuyoruz" dedi.