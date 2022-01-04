Yürekli'den 100. yıl etkinliklerine davet

Adanapost Haber Portalı Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Yürekli, 5 Ocak Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100.yılı nedeniyle Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde ve Ulu Cami'deki etkinliklere tüm Adanalıları davet etti.

Adanapost Haber Portalı, Adananın Kurtuluş'unun 100. yıl etkinlikleri kapsamında, “5 Ocak Adanalıyık, Bayrağa Sevdalıyık” belgesel çekimlerini tamamladı.

Adana'nın Kurtuluşunun 100. yılı anısına hazırlanan “Milli Mücadele Seçkisi" adlı kitapta, şiir, yazı, fotoğraf, belgeler ile yarışmacıların şiir ve kompozisyon dalında ödül alan eserlerinin yanı sıra ilk kez yayınlanacak bilgi ve belgeler yer alıyor.

Adanapost Haber Portalı Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Yürekli, 5 Ocak, Adana'nın Kurtuluşu nedeniyle düzenlenen kısa film, kompozisyon, şiir yazma, ‘Bayrak' şiirini güzel okuma yarışmalarına katılım sağlayan, yarışmacılar ve eserleri bizi umutlandırdı. Diriliş ruhu, bizleri heyecanlandırdı.

Yürekli, Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100.yılı nedeniyle Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde ve Ulu Cami'deki etkinliklere tüm Adanalıları davet etti.