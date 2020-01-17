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Yurt inşaatında iskele çöktü: 1'i ağır 3 yaralı

Adana’da öğrenci yurdu inşaatında iskelenin çökmesi sonucu 1’i ağır 3 işçi yaralandı.

Adana'da öğrenci yurdu inşaatında iskelenin çökmesi sonucu 1'i ağır 3 işçi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi Çatalan Caddesi üzerindeki yurt inşaatında henüz bilinmeyen bir nedenle iskele çöktü. Olayda 3 işçi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise inşaatta inceleme yaptı.


Öte yandan, yurdun Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yaptırıldığı ve bin kişi kapasiteli olduğu öğrenildi. Yurdun yapımını üstlenen yüklenici firma yetkilileri ise herhangi bir açıklama yapmadı.

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