Yurtsever'in, "Türk-Amerikan Savaşları" kitabı yayınlandı

Araştırmacı Tarihçi Cezmi Yurtsever, Osmanlı Arşivinde bulunan yaklaşık 200 milyon belgenin tarihçilere açılmasından sonra yaptığı araştırmalar sonucu "Türk Amerikan Savaşları" adlı kitabını yazdı.

Tarihçi Yurtsever, Osmanlı'nın son zamanlarında 1820-1920 yılları arasında doğrudan ve dolaylı Türk-Amerikan Savaşları'nın yoğun olarak sürdüğünü kanıtlayan belgelere ulaştığını ifade ederek, “Enver Paşa'nın "Gizli Filistin" dosyasında yazan belgeler arasında 1917 yılı Eylül ve Ekim aylarında "ABD ile Savaşıyoruz" konulu çok sayıda belgelere ulaştım. Benzer şekilde ABD'nin gizli tarih belleği olan Kongre Kütüphanesi gizli belgeler bölümünde bulunan ve dijital ortama aktarılan belgelerden de Türk Amerikan Savaşları ile ilgili çok sayıda belgeye ulaştım. ABD'de BOARD Misyoner Teşkilatı tarafından hazırlanan ve Anadolu'da Türk-İslam varlığını ortadan kaldırmaya yönelik "silahsız" Haçlı Seferi özelliği taşıyan bir projenin uygulanmaya konduğunu tespit ettim. Elde ettiğim bilgi ve belgelerle Türk-Amerikan Savaşları kitabını yayınladım” diye konuştu.

Cezmi Yurtsever, elde ettiği bilgi ve belgelerle yazdığı Türk-Amerikan Savaşları kitabını yayınlarken Osmanlı'nın son yüzyılında yaşanan pek çok gizli kalmış tarihi olayın farklı bakışlarla yeniden yazılması gerektiğine inandığını söyledi.

Yurtsever, Türk-Amerikan Savaşlarındaki önemli olayları şöyle sıraladı:

“ABD Başkanı George Washington'un da onaylaması ile 1796 yılında Cezayirli Türk korsanlara haraç verildi.

Doğrudan ilk Türk-Amerikan Savaşı Osmanlı'ya bağlı Trablusgarp Paşasının ABD gemilerine el koyması ile başladı. 1801-1805 tarihlerinde devam etti.

Doğu Anadolu'da 1880'li yıllarda gelecekteki Büyük Ermenistan'ı inşa etmek için 1880'li yıllarda açılan Harput Koleji, Abdülhamit zamanındaki Ermeni silahlı komite isyanlarının idari merkezi oldu.

Maraş Dağlarındaki Zeytun kasabasında 1895 yılında patlak veren İç Savaş'ta Ermeni komita lideri AGASİ, ABD'den gelerek olayları yönetti.

İzmir'in 15 Mayıs 1919 yılındaki işgalinde Yunan ordusunun güvenliğini ABD'den gelen kendi sınıfında dünyanın en büyük savaşı gemisi Arizona sağladı.

İstanbul'un işgalinde 5 ABD Savaş Gemisi Boğaziçi'nde demirleyerek toplarının namlularını Padişah Sarayı'na çevirdi. İşgale karşı direniş hareketleri önlenmek istendi.

Fransızların Çukurova işgalinde ve savaş ortamında saldırıya geçen Ermeni silahlı askerlerinin ellerinde ABD bayrağı bulunan fotoğraflar bulundu."