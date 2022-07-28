Yürürken silahlı saldırıya uğrayan şahıs ağır yaralandı

Adana'da yolda yürüdüğü sırada silahlı saldırıya uğrayan şahıs ağır yaralandı.

Olay, Seyhan ilçesi Ova Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kimliği belirsiz şahıslar yolda yürüyen Orhan K.'ya tabanca ile ateş açtı. Kasığından vurulan Orhan K. kanlar içerisinde yere yığılırken, çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralıyı Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Orhan K.'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri yerde bulunan boş kovanları toplayarak, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.