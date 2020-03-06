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Yusuf Şimşek: “İkinci yarı skoru koruyamadık”

EH Balıkesirspor’un Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, Adanaspor beraberliğinin ardından, “İlk yarı istediğimiz oyunu oynadık ancak ikinci yarı skoru koruyamadık.

EH Balıkesirspor'un Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, Adanaspor beraberliğinin ardından, “İlk yarı istediğimiz oyunu oynadık ancak ikinci yarı skoru koruyamadık. Pozisyonlar verdik. İkinci golü bulabilirdik. Açıkçası mağlup da olabilirdik” dedi.


Balıkesirspor, TFF 1. Lig'in 26. haftasında deplasmanda Adanaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan EH Balıkesirspor'un Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, “Maçın zor olacağını biliyorduk. Adanaspor düşme hattında. Biz ona göre hazırlandık. Taktiklerimizi ona göre yürüttük. İlk yarı istediğimiz oyunu oynadık ancak ikinci yarı skoru koruyamadık. Pozisyonlar verdik. İkinci golü bulabilirdik. Açıkçası mağlup da olabilirdik. Bu maç için söylenecek fazla bir şey yok. Futbolcu kardeşlerimin hepsi üzgün. Moral olarak çökmüş vaziyette. Son 3 haftadır öne geçiyoruz ve beraberlikle bitiyor maçlar. Her şartlarda futbolcu kardeşlerime teşekkür ediyorum. Ligde kalmamıza rağmen bana göre kaldık. Futbolcu kardeşlerim puan ve puanlar almak için çaba sarf ediyorlar” diye konuştu.

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