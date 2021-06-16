İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yüzü maskeli şüpheli tarafından bakkalda silahlı saldırıya uğradı

Adana’da bir kişi bakkal içerisinde oturduğu sırada yüzü maskeli şahıs tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucunda yaralandı.

Adana'da bir kişi bakkal içerisinde oturduğu sırada yüzü maskeli şahıs tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucunda yaralandı.


Olay, Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesi'nde bulunan bir bakkaldan meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Eray T. (36) bakkal içerisinde oturduğu sırada, yüzünde maske olan ismi öğrenilemeyen bir kişi içeri girdi. İçeri giren şüpheli tabanca ile 2 el Eray T.'ye ateş açıp kaçtı. Kanlar içerisinde yere yığılan Eray T., yakınları tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı. Yapılan ilk müdahalenin ardından Eray T. Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Eray T.'nin tedavisi devam ediyor.


Polis olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalama çalışması başlattı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.