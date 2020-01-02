İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yüzünde savaşın iziyle ekmek peşinde

Suriye’deki iç savaşta atılan bombalardan yüzü yanan kız çocuğu, Adana’da atık kağıt toplayarak ailesinin geçimine katkıda bulunuyor.

Suriye'deki iç savaşta atılan bombalardan yüzü yanan kız çocuğu, Adana'da atık kağıt toplayarak ailesinin geçimine katkıda bulunuyor.


Suriye'de yaklaşık 10 yıldır devam eden iç savaş en çok çocukları etkiledi. Bu çocuklardan biri de iç savaşta Halep'teki evinde atılan bomba sonucu yüzü yanan ve tedavi olmak için Adana'ya gelen Zeynep isimli 12 yaşlarındaki Suriyeli kız çocuğu oldu. Zeynep, yüzündeki savaşın iziyle aile ekonomisine katkıda bulunmak için atık kağıt ve plastik topluyor. Okula gitmesi gereken kız çocuğunun okul önlerinde atık kağıt toplaması da dikkat çekti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.