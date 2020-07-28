Zabıtadan esnafa bayram denetimi

İlçede bulunan iş yerlerine yapılan denetimlerde özellikle hijyen, maske kullanımı, sosyal mesafe, fiyat etiketi ve ürünlerin son kullanma tarihleriyle ilgili inceleme yapıldı. Ekipler, kurallara uymayan esnafa uyarıda bulundu ve gerektiğinde cezai işlem uyguladı.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, vatandaşların bayramı sağlıklı ve huzur içinde geçirmeleri için belediye olarak her türlü önlemi aldıklarını belirterek, “Bu süreçte tüm birimlerimiz için zabıta ekiplerimiz de yoğun bir çalışma dönemi içine girdi. Her zaman sahada olan ve görevini en iyi şekilde yapmaya çalışan ekiplerimiz bayram öncesi halk sağlığını ön planda tutarak denetimlerini sıklaştırdı. Esnafımıza bayram öncesi hayırlı işler bol kazançlar, vatandaşlarımıza da mutlu bayramlar diliyorum” şeklinde konuştu.