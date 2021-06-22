Zabıtaya "Narkorehber" eğitimi

Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı'nda görev yapan 100 personele, İl Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan uzman narkotik polisler “Narkorehber Eğitimi” verdi.

Adana Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Kurulu toplantısında alınan kararlar doğrultusunda, Adana Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Eğitim Salonu'nda gerçekleştirilen ve pandemi tedbirleri doğrultusunda iki gün boyunca süren eğitimde, uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele konusunda bilgi aktarıldı.

Narkotik konusunda uzman-eğitimci güvenlik görevlileri, Adana Büyükşehir Belediyesi'nin sahada görev yapan zabıtalarına, okul önlerinde ve sokaklarda, caddelerde, mahallelerde uyuşturucu satıcılığı yapan insan profillerine ve sıklıkla satılan uyuşturucu çeşitlerine yönelik bilgi aktardı.

Eğitimciler sahada çalışan zabıtaların uyuşturucu çeşitlerini tanıması, satıcıların hangi kılıklara girerek, nerelerde nasıl zehir tacirliği yaptığını anlayabilmesi için görsel efektlerle güçlendirilmiş sunum yaptı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın önem verdiği ve üzerinde hassasiyetle durduğu eğitimde zabıtaların, uyuşturucu satışı yapıldığını tespit ettikleri anda emniyet güçleriyle irtibata geçmesi ve bildirim yapması gerektiğine vurgu yapıldı.