Zayıflamanın yeni formülü: Guarana kahvesi

Kentte 4 şubeyle hizmet veren Bellapais Güzellik Merkezinin sahibi Sinem Çekinmez, zayıflamak isteyen kadınları da düşünerek Sinewiz markasının adı altında spirulina ve guarana bitkisinden oluşan tamamen doğal zayıflama kahvesi üretti.

Tamamen iştah kapatarak tokluk hissi verdiğini Guarana zayıflama kahvesi hakkında bilgi veren Çekinmez, “Zayıflama kahvemizin en önemli özelliklerinden biri içeriğinde bulunan Spirulina bitkisidir. Spirulina da çok fazla oranda B12 bulunur ve Ispanaktan 58 kat daha fazla D vitaminini içerir bu nedenle demir eksikliğine de faydası bulunmaktadır. Özellikle vücudu beslerken tokluk hissi vererek zayıflamaya yardımcı olur. Bir diğeri ise Guarana dır. Guarana yorgunlukla savaşmaya yardımcı olan bir bitkidir. Antioksidan açısından çok zengin,kalp sağlını destekleyerek kan akışını artırıp pıhtı oluşumu riskini artırır. Kolestrol seviyesini düzenler. Yağ depolanmasını azaltarak yağ yakımını hızlandırır. Danışanlarımıza günde 2 kez sabah ve öğleden sonra ara öğün olarak aç karnına tüketilmesini ve bol su içmelerini öneriyoruz” dedi.