Zeydan Karalar, makamını küçük Mehmet'e bıraktı

sınıf öğrencisi Mehmet Cafri oturdu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın resmi töreni Uğur Mumcu Meydanı'nda yapıldı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana Valisi Süleyman Elban ve kent protokolünün katıldığı törene Adanalılar yoğun ilgi gösterdi.

Törende çocuklarla zaman geçiren ve çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödül veren Başkan Zeydan Karalar daha sonra makamına geçerek, ülke genelinde gelenekselleştiği üzere, başkanlık koltuğunu Cebesoy İlköğretim Okulu 4. sınıf öğrencisi Mehmet Cafri'ye teslim etti.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ali Kahya Demirhan'ın da katıldığı devir teslimde, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın koltuğuna oturan Mehmet Cafri, çeşitli talimatlar verdi. Mehmet Cafri, depremde hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet, yaralılara şifa, ölenlerin yakınlarına sabır diledikten sonra ilk talimat olarak, okullarının bahçesindeki oyun alanının üzerinin kapatılmasını istedi. Mehmet Cafri, Lunapark ve parklarla ilgili de talimatlar verdi.

Başkan Zeydan Karalar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan Mehmet Cafri'nin talimatlarını ayakta dinledi ve gereğinin yapılacağını söyledi.