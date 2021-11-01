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Zeytinin sofralara uzanan lezzet yolculuğu başladı

Çukurova’da zeytinin sofralara uzanan lezzetli yolcuğu başladı.

Çukurova'da zeytinin sofralara uzanan lezzetli yolcuğu başladı.


Bu yıl kilosu 30 TL'den satılan zeytinyağında üreticiler kuraklıktan zeytin ağaçlarının etkilendiğini belirterek, kuraklığa rağmen verimin yüksek olduğunu söylediler.


Adana'nın Kozan ilçende zeytin hasadı için Faydalı Mahallesinde zeytin hasadı için mesai yapan Hasan Doğan, 6 dönüm zeytinlikte bir hafta boyunca hasat yaptıklarını belirterek, bu yıl kuraklığa rağmen verimli bir sezon geçirdiklerini söyledi.


Zeytin hasadı yapan Fatma Eker ise "Tek tek ağaçları tarıyoruz. Bu yıl kurak geçti. Ama bu sene bereketli. 5 gündür burada çalışıyoruz. Çok zor ve yorucu. Yemesi keyifli ama hasadı çok zor” dedi.


Tarladan sofraya uzanan lezzet yolculuğunun meşakkatli olduğunu aktaran üreticiler zeytin ağaçlarının altına çuvallar sererek tek tek zeytin dallarının taranarak hasat yapıldığını ve üreticiler zeytinlerin çuvallarla fabrikaya taşınarak ardından sofralara yağ olarak taşındığını kaydetti.

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