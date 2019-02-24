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Zeytinli Ortaokulu'na yaptırılan kütüphane açıldı

Adana Adana Soroptimist İş ve Meslek Kadınları Derneğince merkez Seyhan ilçesine bağlı Zeytinli Mahallesindeki Zeytinli Ortaokulu’na yaptırılan kütüphanenin açılışı Vali Mahmut Demirtaş’ın eşi Beyhan Demirtaş’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Adana Adana Soroptimist İş ve Meslek Kadınları Derneğince merkez Seyhan ilçesine bağlı Zeytinli Mahallesindeki Zeytinli Ortaokulu'na yaptırılan kütüphanenin açılışı Vali Mahmut Demirtaş'ın eşi Beyhan Demirtaş'ın katılımıyla gerçekleştirildi.


Beyhan Demirtaş, törende, okumanın önemine değinerek kütüphanelerin çoğaltılması gerektiğine vurgu yaptı. Kitap okumanın insanın bilgi birikimini arttırdığını ifade eden Demirtaş, insanlar için en kolay öğrenme metodunun kitap okumak olduğunu ve çocukların daha küçük yaşlardan bu alışkanlığı edinmesi için özen gösterilmesi gerektiğini dile getirdi.


Kitapla yetişen nesillerin başarılarla dolu aydınlık bir geleceğe koşan insanlar olacağını belirten Demirtaş, beraberindekilerle açılış kurdelesini keserek kütüphanede yer alan kitapları inceledi.


Zeytinli Ortaokulu kütüphanesinin açılış töreninin ardından Beyhan Demirtaş, okuryazarlık sertifika törenine katıldı.


Tören sonunda Demirtaş, bu etkinliklerin düzenlenmesinde destekleri olan Adana Soroptimist İş ve Meslek Kadınları Derneği Başkanı Demet Bilici'ye plaket verdi.

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