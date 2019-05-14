İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Zincirle bağlanarak sürüklenen köpek kanlar içinde kaldı

Adana’da köpeğini komşusunun tavuğuna saldırdığını öne sürerek çekicisinin arkasına bağlayarak sürükleyen sürücü, görenleri dehşete düşürdü.

Adana'da köpeğini komşusunun tavuğuna saldırdığını öne sürerek çekicisinin arkasına bağlayarak sürükleyen sürücü, görenleri dehşete düşürdü. Kanlar içindeki köpeği görenler sürücüyü durdurarak tepki gösterdi.


Adana'da komşusunun tavuklarına zarar verdiği için köpeğini çekicinin arkasına zincirle bağlayıp sürükleyen şahıs, görenleri dehşete düşürdü. Kanlar içinde kalan köpeği gören diğer araç sürücüleri, şoförü durdurarak tepki gösterdi. Şoförün köpeğine ceza verdiğini ve bu yüzden sürüklediğini söylemesi ise kendisiyle tartışan sürücüleri adeta çılgına çevirdi. Sosyal medyada paylaşılan gönderiye vatandaşlar da büyük tepki gösterdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.