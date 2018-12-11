Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi Adana'da tanıtıldı

Adana'da, Ziraat Bankası tarafından başlatılan ve Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi iş birliğiyle geliştirilen “Genç Çiftçi Akademisi” tanıtıldı. Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Göğebakan, “İnsana yapılan yatırımının geleceğe olan yatırım olduğuna inanıyoruz. Bu inançla ülkemizin en önemli aktifi olan gençlerimize tarım alanında yeni bir imkan sunuyoruz” dedi.

Ziraat Bankası'nın, eğitimli ve bilinçli genç çiftçiler yetiştirmek ve gençlere tarım alanında girişimcilik bilincini kazandırmak amacıyla başlattığı "Genç Çiftçi Akademisi" tanıtımı ve imza töreni Çukurova Üniversitesi Akif Kansu Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Etkinlikte konuşan Ziraat Bankası Tarım Politikaları Bölüm Başkanı Ferhat Pişmaf, Türkiye'nin Avrupa ve dünyanın en genç ülkelerinden biri olduğunu belirterek, “Ortalama 31 yaş genç bir topluluğa sahibiz ama tarımda 52 yaş ortalamasıyla çalışıyoruz. Demek ki gençlerin bu gücünü bir şekilde buraya çekmemiz lazım ki geleceğe daha güvenle bakalım. Biz bu heyecan ve vizyonla 'Genç Çiftçi Akademisi'ni geliştirdik ve yola, daha bilinçli tarımı daha iyi bilen, tarımı daha iyi okuyabilen, çalıştıkları işletmelere artı bir değer katabilecek ve kendi yatırımlarını yaparken de bilerek, isteyerek yatırım yapan ve üretim yapan gençler yetiştirmek hedefiyle yola çıktık” diye konuştu.

5 haftalık sıkı bir eğitimin yapılacağını belirten Pişmah, “Sıkı bir eğitim programı var. 5 hafta neredeyse tamamı profesörlerden oluşan bir teknik eğitim grubumuz var. Onlar ilgili konularda; bu üretim nasıl yapılır? Burada nasıl teknolojik gelişmeler vardır? Bir yandan bunları anlatacaklar. Hayvan sağlığını anlatacak ve ahırların nasıl olması gerektiğini anlatacaklar. Teorik eğitim tabi ki yeterli değil. 5 haftalık bu sıkı eğitimin ardından 3 hafta da fiilen çalışacakları çiftliklerde eğitime tabi tutacağız. Orada bir gün nasıl geçiriliyorsa 3 hafta boyunca çalışacaklar” ifadelerini kullandı.

Hedef kitle olarak 18-30 yaş arası gençleri seçtiklerini belirten Pişmaf, “En az lise mezunu arkadaşlarımız buraya başvurabiliyorlar. Buraya katılabilecek arkadaşlarımız için önceliğimiz kadın çiftçi ve çiftçi adayları. Ankara'da süt sığırcılığıyla yola çıktık. Adana'da bugün Çukurova Üniversitemizde aynı konu üzerinden ilerleyeceğiz. Ama bu konular şu an için sadece bir başlangıç olarak ilerliyor. İlerleyen zamanlarda ülkemizin neye ihtiyacı varsa o konuda devam edecektir” dedi.

Çiftçi Akademisi Sınıfını temsilen söz alan Sena Adıktı ise, “Bizlere bu imkanın verilmesi, program sonunda alacağımız sertifika ile iş bulma olanağı ve istihdamın artması sağlanacaktır. Tarım ile uğraşan herkesin hayalinde tıpkı benim gibi kendi işletmesini kurmak vardır. Bu eğitim programının sonunda hayallerimizin hayata geçirilmesi mümkün olacaktır. Hangi üretimi yaparsak yapalım amaç her zaman en az girdiyle en yüksek verim ve kazancı sağlamaktır" diye konuştu.

Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar ise son 10 yılda ülkemizde kırsal nüfusun yüzde 31'den yüzde 25,6'ya düştüğünü ifade ederek, "Kente doğru olan bu göç, tarımsal alanda çalışacak genç iş gücünün azalması, tarımda üretim ve verimin düşmesi, kırsal yoksulluğun artması gibi bir çok sorunu da beraberinde getirmektedir. Gençleri tarım sektörüne yönlendirmek için bu projenin ilk aşamasında süt sığırcılığı konusunda 20'şer kişilik farklı kesimlerden katılımcılara 5 hafta teorik 3 haftada staj olmak üzere toplam 8 hafta burada eğitim verilecek” şeklinde konuştu.

Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Göğebakan da, bir bankadan daha fazlası olan markalarına layık olabilmek amacıyla bir hayali daha gerçekleştirmenin heyecanını yaşadıklarını söyledi. Göğebakan, ”Bilimsel bilgiyle pratik tarımı birleştirmek ve üzerine finansal okuryazarlığı eklemek ve böylece tarımda daha uygun girişimci potansiyeline ulaşmak bizim önemli hayallerimizden birisiydi. Bugün finans tarafında Ziraat Bankası, eğitim tarafında Çukurova Üniversitesi gibi ülke tarımının farklı yönleriyle katkı sağlayan ülkemizin iki köklü kurumu olarak yeni bir yaklaşımla tarımın geleceğine katma değer sağlayacak bir iş birliğini başlatmanın heyecanını yaşıyoruz. İnsana yapılan yatırımının geleceğe olan yatırım olduğuna inanıyoruz. Bu inançla ülkemizin en önemli aktifi olan gençlerimize tarım alanında yeni bir imkan sunuyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından sahnede "Genç Çiftçi Akademisi" kapsamında Çukurova Üniversitesi ve Ziraat Bankası arasında protokol imzalandı.